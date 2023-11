Đúng 15 ngày tới, top 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục đưa tới

Tuổi Dậu

Dậu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì Dậu lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Con giáp may mắn không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý. Dậu cũng là những người thông minh và hóm hỉnh, giúp cuộc sống của mình được thú vị, vui vẻ hơn.