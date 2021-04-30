Là con của trời, ngay từ khi sinh ra, Hợi đã mang mệnh phú quý phát tài, dù gia cảnh mỗi Hợi mỗi khác, nhưng về hậu vận, Hợi có số không phải lo lắng chuyện tiền nong. Một tay gánh vác việc nhà, một tay xông pha nơi công sở, siêng năng cần cù lại thêm vạn sự may mắn hanh thông, Hợi sớm trở thành con giáp giàu có ngút trời, sung túc đủ đầy trước tuổi 35.

Tân Sửu là năm mang lại phúc lộc cho Hợi, đặc biệt là độ khoảng giữa năm. Dẫu bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân chơi xấu nhưng vận mệnh Hợi chẳng hề hấn gì. Ngược lại, con giáp tuổi Hợi cả mệnh nam lẫn mệnh nữ đều càng ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay khiến kẻ ganh tỵ với mình càng khó chịu mà chẳng làm gì được.

Nếu thời gian trước Mão cố gắng rất nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu thì ngay từ ngày đầu tiên của tháng 5/2021, con giáp may mắn này đã có thể với tay hái lộc vào nhà. Công việc suôn sẻ, hợp đồng về ào ào, lợi nhuận tăng đột biến kéo theo những cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa nên Mão muốn khổ cũng không được.

Càng chịu thương chịu khó, cống hiến hết mình và dám ước mơ, Mão càng có cơ hội làm giàu phát tài, càng nhanh chóng bước lên bục vinh quang, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài lộc tụ về một mối, lại thêm quý nhân gần xa đưa đường chỉ lối nên người tuổi Thân chỉ cần quơ tay là có tiền, lười chảy thây vẫn có bạc tỷ trong két. Theo tử vi 12 con giáp, đặc biệt trong các tháng 6, 7 năm nay, con giáp giàu sang tuổi Thân càng uống cạn lộc trời, ăn nên làm ra. Người làm việc bán buôn dù nhỏ hay lớn đều có khách ra khách vào thường xuyên, hàng cứ đầy rồi lại vơi.

Thế nên, dù phải nằm gai nếm mật, thất bại đủ đường thì Thân cũng đừng tuyệt vọng bởi tương lai xán lạn, nhà xe chờ sẵn chính là lá số tử vi đã an bài cho Thân trong vòng 3 tháng tới.

Ảnh minh họa: Internet

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