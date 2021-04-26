Điểm mặt 3 con giáp may mắn nhất tuần (26/4 - 2/5): Hút hết vận đỏ của thiên hạ, bước vào giai đoạn hoàng kim, lộc lá cao như núi

12 con giáp tử vi 26/04/2021 12:02

Trong tuần này, thần tài sẽ liên tục đến "gõ cửa" nhà 3 con giáp may mắn sau. Tiền tài, tình duyên đỏ như son khiến cho 3 con giáp bất ngờ đến ngỡ ngàng.

Tuổi Thìn

Sách tử vi 12 con giáp cho biết bản mệnh của Thìn tuần này rất mạnh mẽ và may mắn. Trong mọi quyết định của mình, Thìn đều có người tư vấn hướng đi đúng đắn để có được sự lựa chọn sáng suốt nhất. Có một số người phải đối mặt với chuyện thất thoát trong làm ăn, tài sản… nhưng không đáng kể, nó sẽ được Chính Thần bù lại vào dịp khác.

Ngoài ra tuổi Thìn cũng gặp may mắn về chuyện tiền bạc. Người cầm tinh con Rồng sẽ nhận được một khoản đầu tư sinh lời lớn từ bạn bè, đồng nghiệp. Từ đó mà tiền tài cứ liên tục đổ vào túi của con giáp may mắn này. 

Tình duyên của Thìn cũng được "Ông Tơ - Bà Nguyệt" chỉ đường dẫn lối nên cũng dễ dàng và thuận lợi. Các cặp đôi sẽ thêm phần hạnh phúc, bớt những chuyện xích mích. Đối với người đang cô đơn thì cũng đừng lo lắng, vì rất có thể trong tuần này sẽ gặp được "ý trung nhân" của đòi mình. 

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Thìn may mắn ngập tràn trên con đường sự nghiệp và tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Hợi

Hợi đón nhận nhiều may mắn trong tuần này. Đáng kể nhất là công việc có dấu hiệu tiến triển rõ rệt, mối quan hệ xã giao hài hòa, bản mệnh luôn có trách nhiệm với những việc mình đang làm và nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất. Tử vi 12 con giáp cũng cho biết thêm, con giáp may mắn này sẽ gặp được quý nhân trong công việc nên con đường sự nghiệp sẽ vô cùng hanh thông, thuận lợi. 

Đường tài lộc vượng, tuổi Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền từ những công việc quen thuộc. Nhưng người cầm tinh con Heo hãy luôn không ngừng tìm kiếm thêm cơ hội mới nữa nhé, vì trong tuần này con đường tiền tài danh vọng luôn mở rộng cửa. 

Tình duyên của tuổi Hợi cũng gặp nhiều may mắn. Dù trước đó có nhiều xích mích nhưng trong tuần này, những cặp đôi tuổi Hợi sẽ cùng hau hóa giải mọi hiểu lầm và tình cảm ngày càng bền chặt. 

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Giận nhau với người yêu rồi cũng sẽ được hóa giải trong tuần này nhé Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão được xem là một trong những con giáp gặp được nhiều vận may. Đặc biệt là trong 7 ngày tới, chiếc ví của bạn sẽ từ từ phồng lên. Trên con đường sự nghiệp, Mão gặp được nhiều cơ hội mới nên dễ dàng có được vận may đổi đời trong phút chốc. 

Con giáp may mắn sẽ có cơ hội làm giàu từ những phi vụ làm ăn. Họ làm đâu thắng đó, công việc thuận lợi, làm một hưởng mười khiến số dư trong tài khoản cứ tăng liên tục. Vậy nên, dù hiện tại có khốn khó đến mấy Tỵ cũng đừng tuyệt vọng bởi bạn sắp nhận được phúc đáp trời cho.

Con đường tình duyên của những người cầm tinh con mèo cũng được trải thảm "hoa hồng" trong tuần này. Tình cảm vợ chồng được hâm nóng, thậm chí còn nồng nàn thắm thiết hơn trước. Người độc thân có thể chuẩn bị bước chân vào 1 mối quan hệ mới. Bạn đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo.

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Đừng ngần ngại thể hiện tình cảm, hãy nghe trái tim mình nhé Mão - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tình chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 5 chuyển mình RỰC RỠ, 3 tuổi hỷ sự may mắn bủa vây bất ngờ, làm gì cũng suôn sẻ, có cơ hội đếm tiền 'sấp mặt'

Tháng 5 chuyển mình RỰC RỠ, 3 tuổi hỷ sự may mắn bủa vây bất ngờ, làm gì cũng suôn sẻ, có cơ hội đếm tiền 'sấp mặt'

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong tháng 5 này, đây là 3 tuổi sẽ nhận được tin vui và may mắn bất ngờ. Vận mệnh rực rỡ đến mức con giáp chỉ cần ngồi không là có thể đếm tiền sái tay.

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