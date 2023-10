'Dâu hiền vợ đảm' đích thị là các con giáp này, kiếp trước là con gái Ngọc Hoàng, kiếp này là CÁT TINH của nhà chồng

Khi lấy chồng, có thể mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Thân sẽ có mâu thuẫn. Nhưng con giáp này luôn khôn khéo giải quyết, giúp gia đình vui vẻ hòa hợp. Thân sẽ chinh phục được mẹ chồng bằng sự tận tình, yêu thương. Không chỉ vậy, Thân là con giáp may mắn luôn có quý nhân phù trợ, họ sẽ mang vận may, phú quý đến cho chồng và gia đình chồng.

Phụ nữ cầm tinh con Khỉ trời sinh nhanh nhạy, sống lạc quan và biết đối nhân xử thế. Với chồng con, Thân luôn là người biết lo toan mọi thứ, biết nghĩ cho tương lai và luôn chuẩn bị những phương án dự phòng trong cuộc sống gia đình. Cũng vì lẽ đó mà các con giáp tuổi Thân luôn mang đến cho người chồng sự an tâm.

Cuộc đời của tuổi Tỵ có thăng trầm, vất vả nhưng sẽ được ơn trên để ý và đền đáp xứng đáng. Với khả năng của mình, họ có thể làm giàu dễ dàng sau tuổi trung niên. Ngay cả khi gia đình có khốn khó tới mức cùng cực, họ vẫn có bản lĩnh vươn mình thay đổi vận mệnh. Đặc biệt là sau khi kết hôn, Tỵ có khả năng sẽ đem đến vận may cho chồng, gia đình về sau có hạnh phúc viên mãn, sung túc đủ đầy.

Tỵ có khả năng sẽ đem đến vận may cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đa số phụ nữ tuổi Sửu có ngoại hình ưa nhìn, dễ gần, tính cách lại mềm dẻo, ôn hòa nên luôn đem đến cho người xung quanh cảm giác thoải mái. Đây còn là con giáp chịu khó làm lụng. Người cầm tinh con Trâu luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng để có một cuộc sống đủ đầy. Tử vi chỉ rõ, những người tuổi Sửu có lối sống không so đo, họ luôn nghĩ sướng khổ là do bản thân quyết định. Bản thân Sửu không mưu cầu vận may, họ luôn ý thức phải nỗ lực và phấn đấu không ngừng để tự tạo cơ hội cho mình.

Lấy được vợ tuổi Sửu, các anh chồng chắc chắn không lo lắng suy nghĩ về cuộc sống gia đình. Với nữ tuổi Sửu, cuộc sống gia đình đối với họ là quan trọng nhất nên họ luôn biết cách vun vén và cổ vũ tinh thần cho chồng. Sửu cũng là người biết giữ tiền giữ của. Vậy nên lấy được người vợ tuổi này, gia đình sẽ giàu có đi lên, nếu không có biệt phủ xe sang thì cũng nhà lầu đủ no đủ ấm, không lo nghĩ tiền bạc.

Sửu có ngoại hình ưa nhìn, dễ gần - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.