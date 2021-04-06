'Dâu hiền vợ đảm' đích thị là các con giáp này, kiếp trước là con gái Ngọc Hoàng, kiếp này là CÁT TINH của nhà chồng

12 con giáp tử vi 06/04/2021 10:26

Dưới đây là top những con giáp may mắn, có số vượng phu ích tử. Nếu lấy được các con giáp này, gia đạo sẽ ngày một yên ấm, đường tài chính suôn sẻ, lộc lá đầy nhà.

Tuổi Thân

Phụ nữ cầm tinh con Khỉ trời sinh nhanh nhạy, sống lạc quan và biết đối nhân xử thế. Với chồng con, Thân luôn là người biết lo toan mọi thứ, biết nghĩ cho tương lai và luôn chuẩn bị những phương án dự phòng trong cuộc sống gia đình. Cũng vì lẽ đó mà các con giáp tuổi Thân luôn mang đến cho người chồng sự an tâm.

Khi lấy chồng, có thể mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Thân sẽ có mâu thuẫn. Nhưng con giáp này luôn khôn khéo giải quyết, giúp gia đình vui vẻ hòa hợp. Thân sẽ chinh phục được mẹ chồng bằng sự tận tình, yêu thương. Không chỉ vậy, Thân là con giáp may mắn luôn có quý nhân phù trợ, họ sẽ mang vận may, phú quý đến cho chồng và gia đình chồng.

con giap may man
Thân sẽ chinh phục được mẹ chồng bằng sự tận tình, yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, Tỵ là một trong những con giáp có số vượng phu ích tử. Phụ nữ tuổi Tỵ xinh đẹp, thông thái, lại luôn cần mẫn, cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Dù có bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất, các phụ nữ cầm tinh con Rắn lại là người sống tình cảm, luôn biết cách yêu chiều người thân. 

Cuộc đời của tuổi Tỵ có thăng trầm, vất vả nhưng sẽ được ơn trên để ý và đền đáp xứng đáng. Với khả năng của mình, họ có thể làm giàu dễ dàng sau tuổi trung niên. Ngay cả khi gia đình có khốn khó tới mức cùng cực, họ vẫn có bản lĩnh vươn mình thay đổi vận mệnh. Đặc biệt là sau khi kết hôn, Tỵ có khả năng sẽ đem đến vận may cho chồng, gia đình về sau có hạnh phúc viên mãn, sung túc đủ đầy.

con giap may man 2
Tỵ có khả năng sẽ đem đến vận may cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đa số phụ nữ tuổi Sửu có ngoại hình ưa nhìn, dễ gần, tính cách lại mềm dẻo, ôn hòa nên luôn đem đến cho người xung quanh cảm giác thoải mái. Đây còn là con giáp chịu khó làm lụng. Người cầm tinh con Trâu luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng để có một cuộc sống đủ đầy. Tử vi chỉ rõ, những người tuổi Sửu có lối sống không so đo, họ luôn nghĩ sướng khổ là do bản thân quyết định. Bản thân Sửu không mưu cầu vận may, họ luôn ý thức phải nỗ lực và phấn đấu không ngừng để tự tạo cơ hội cho mình. 

Lấy được vợ tuổi Sửu, các anh chồng chắc chắn không lo lắng suy nghĩ về cuộc sống gia đình. Với nữ tuổi Sửu, cuộc sống gia đình đối với họ là quan trọng nhất nên họ luôn biết cách vun vén và cổ vũ tinh thần cho chồng. Sửu cũng là người biết giữ tiền giữ của. Vậy nên lấy được người vợ tuổi này, gia đình sẽ giàu có đi lên, nếu không có biệt phủ xe sang thì cũng nhà lầu đủ no đủ ấm, không lo nghĩ tiền bạc.

con giap may man 3
Sửu có ngoại hình ưa nhìn, dễ gần - Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

Tử vi 2021-2025: Càng tránh xa 'họa miệng', 3 con giáp này càng giàu có hơn người, tình tiền thăng hoa chóng mặt

Tử vi 2021-2025: Càng tránh xa 'họa miệng', 3 con giáp này càng giàu có hơn người, tình tiền thăng hoa chóng mặt

Trong 5 năm tới, những con giáp này càng tập trung chí thú làm ăn sẽ càng giàu có, thành công hơn người. Tử vi khuyên, các giáp nên tránh xa "họa thị phi" để thần May Mắn để mắt quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 42 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 58 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG