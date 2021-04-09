Cuối tuần này (10-11/4/2021): 3 con giáp lận đận tình duyên, xuất hiện tiểu tam quấy phá hạnh phúc, không khéo xử lý dễ đưa đến bờ vực đổ vỡ

Tử vi 12 con giáp cho thấy hai ngày cuối tuần này, 3 con giáp có số lận đận tình duyên, nếu không chú ý gìn giữ hạnh phúc gia đình thì sẽ tạo điều kiện cho "kẻ thứ 3" xuất hiện ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình.

Tuổi Mão Tuần vừa qua tuổi Mão có đường công danh sáng lạn, giỏi giang ai cũng ngưỡng mộ, nhưng lại là một trong 3 con giáp lận đận tình duyên. Đặc biệt về mặt tình cảm, Bản mệnh vấp phải những biến động lớn, rất dễ vì những chuyện nhỏ nhặt mà phát sinh xung đột, mâu thuẫn lớn, nếu không biết cách xử lý, việc tranh cãi, chiến tranh lạnh ắt sẽ xảy ra. Tình trạng trên kéo dài, tình cảm đôi bên dễ “sứt mẻ”, thậm chí là chia tay. Thiên Khốc và Thiên Hư chính là hai đại hung tinh gây nên đau khổ trong mặt tình cảm của tuổi Mão. Những ai sắp bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân cũng dễ gặp phải biến cố bất ngờ. Hai người dần xa nhau vì khó thống nhất được quan điểm hoặc vì sự thiếu quan tâm, lúc này rất dễ bị "tiểu tam" chen ngang phá vỡ hạnh phúc.

Thiên Khốc và Thiên Hư chính là hai đại hung tinh gây nên đau khổ trong mặt tình cảm của tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Cuối tuần do chịu ảnh hưởng của phá thái tuế nên cuộc sống tình cảm của người tuổi Tỵ không ổn định, sóng gió liên tiếp xảy ra. Quãng thời gian này, có vẻ như bản mệnh và người bạn đời hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, không đáng. Từ cơ sự này dẫn đến tình yêu của 2 người rạn nứt.

Bạn đời lại là người tài giỏi, có tiền, có nhiều mối quan hệ và thường đi đêm về hôm sinh hoài nghi. Vì thế tuổi Tỵ thấy ức chế, ghen tuông... điều này càng làm cho mâu thuẫn của 2 người căng thẳng hơn. Và nếu bản mệnh không có cách giải quyết tốt đẹp thì chuyện nhỏ có thể thành lớn, người thứ 3 sẽ nhân cơ hội đó mà xen vào. Cuối tuần do chịu ảnh hưởng của phá thái tuế nên cuộc sống tình cảm của người tuổi Tỵ không ổn định, sóng gió liên tiếp xảy ra - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Người tuổi Tuất dễ nhận lấy tổn thương về mặt tình cảm trong hai ngày cuối tuần này. Các cặp đôi yêu xa cần phải cẩn thận vì tuổi Tuất dễ phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Nếu vẫn còn yêu người ấy, hãy trò chuyện và tâm sự với người ấy thật nhiều, đừng để khoảng cách địa lý và những vấn đề khác biệt mà hai người phải đối diện trở thành nguyên nhân khiến đôi bên ngày một xa nhau. Đặc biệt trong 2 ngày cuối tuần này, người tuổi Tuất đã kết hôn có thể đau đầu vì người thứ 3 xen vào hôn nhân của mình. Nếu bản mệnh cứ hờ hững, chán nản, không lãng mạn ngọt ngào thì sớm muộn gì tình yêu cũng tan vỡ. Tốt nhất con giáp này nên dung hòa tình yêu hơn nếu không muốn mọi sự tan tành mây khói. Người tuổi Tuất dễ nhận lấy tổn thương về mặt tình cảm trong hai ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/4/2021: 3 con giáp thuận lợi bất ngờ, đầu tư trúng đậm, tiền bạc rủng rỉnh nhiều người ao ước Tử vi ngày mới cho biết, 3 con giáp sau có vận trình hanh thông, có nhiều cơ hội làm ăn lớn và mang về khối tài sản không hề nhỏ. Không những thế, trong ngày mai những con giáp này sẽ không phải gặp bất kỳ khó khăn, trở ngại nào trong công việc và sự nghiệp.

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