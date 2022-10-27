Cuối ngày hôm nay 27/10/2022: PHẬT BÀ dẫn đường, CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này sung sướng hết phần thiên hạ, may mắn bám gót, tình - tiền bội phần thăng hoa

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp , vào ngày Thứ Năm 27/10/2022 này, Tuổi Dần được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Người đã lập gia đình có một nửa kia luôn quan tâm, thấu hiểu. Đối phương luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bản mệnh đối diện khó khăn và truyền động lực để bản mệnh tiếp tục cố gắng. Nhờ có người ấy, cuộc sống của tuổi Tỵ trở nên tươi đẹp hơn nhiều.

Vận trình công việc không gặp bất cứ trở ngại nào. Quý Nhân trợ mệnh giúp cho người tuổi này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái” trong ngày thứ Năm. Bên cạnh đó, bản mệnh hiện đang ấp ủ khá nhiều mục tiêu, dự định cho những bước tiến mới trong tương lai.

Vận trình công việc không gặp bất cứ trở ngại nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu có đầu óc minh mẫn, tiếp thu mọi việc vô cùng nhanh chóng. Bạn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo phân công, đem lại thành tích tốt cho bản thân.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình rất hài hòa. Khi về đến nhà, bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, quên hết những khó khăn mà mình gặp phải ngoài xã hội. Bạn rất trân trọng những gì mình đang có.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tạm ổn, đặc biệt là có tầm nhìn xa nên bạn có thể phát tài trong việc đầu tư và quản lý tài chính. Ngay cả khi mọi người xung quanh bạn thua, bạn vẫn sẽ có tiền trong tài khoản của mình.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình rất hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 27/10/2022 hôm nay, con đường tài lộc của tuổi Tỵ có những điểm sáng rõ rệt. Nếu đã chăm chỉ làm việc trong suốt thời gian qua, bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng, khiến túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Tỵ còn rất vượng đào hoa. Người độc thân quan tâm hơn đến ngoại hình của bản thân, biết trang điểm, chưng diện nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới. Con giáp này có thể lọt vào mắt xanh của một ai đó.

Có Lục Hợp che chở, người tuổi Tỵ sẽ có một ngày tràn đầy sức sống và năng lượng tươi mới. Con giáp này hăng hái, cởi mở, sẵn sàng học hỏi và khám phá những điều mới mẻ mà mình chưa từng biết đến, điều này rất có lợi cho người muốn học thêm nghề mới hoặc những công việc có tính chất mạo hiểm.

Có Lục Hợp che chở, người tuổi Tỵ sẽ có một ngày tràn đầy sức sống và năng lượng tươi mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo