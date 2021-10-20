Cuộc đời của 12 con giáp theo giờ sinh: Ai sướng, ai khổ, bao giờ được cát tinh chiếu sáng?

Người sinh giờ Tý vận hạn dễ xảy ra vào các năm 12, 18, 36, 45, 58, thọ 89 tuổi.

Nếu là nữ thì tính tình thường nho nhã, nhỏ nhẹ, được chồng yêu chồng chiều. Họ cũng rất giỏi trong các mối quan hệ xã hội nên sự nghiệp phát triển mạnh.

Người sinh giờ này là nam thường hay nóng vội trong các quyết định của mình nên hay xảy ra sai sót. Tuy nhiên bạn được người thân tương trợ nhiều nên cũng giảm bớt những rủi ro.

Nếu sinh vào lúc 23h00 – 23h40 thì mệnh dễ khắc mẹ, làm việc thường thấy tình trạng tiến thì ít mà lui thì nhiều, thành công 10 thì thất bại tới 8, 9 phần.

Nếu sinh vào lúc 23h40 - 00h20 thì có tính cách làm việc quyết đoán, sự nghiệp lúc đầu có thành có bại, cuối cùng thì dễ thành công lớn nhưng đi xa nhà thì tốt hơn.

Nếu sinh vào lúc 00h20 - 1h, tức cuối giờ Tý thì được coi là bản mệnh khắc cha, ít được sự giúp đỡ của người thân trong gia đình, suốt đời vất vả khổ cực. Về cuối đời người này mới thảnh thơi vui vẻ được.

Sinh giờ Sửu (1h-3h)

Người sinh giờ này vận hạn dễ xảy ra vào các năm 18, 26, 31, 46 tuổi, thọ 72 tuổi, vì vậy vào các năm này cổ nhân thường tạo phúc bằng cách

Nữ sinh giờ này dịu dàng nữ tính, ôn nhu còn đàn ông thường là người nóng tính, thích quyền lực, hay chỉ đạo.

Nếu sinh vào lúc 1h00-1h40, tức đầu giờ Sửu thì được giờ không bị xung khắc, cả đời phúc lộc có dư, con cái vinh hiển thành đạt, cuối đời rất tốt.

Sinh vào lúc 1h40-2h20, tức giữa giờ Sửu, là người có tính cách chính trực, không nghĩ và làm điều ác bao giờ, có vợ là người thành đạt. Quan hệ với cha mẹ, anh chị em vô cùng hòa hợp, là người có mệnh đại phát lúc cuối đời.

Sinh vào lúc 2h20-3h, cuối giờ Sửu, là người có tính cách lương thiện, có mệnh hung trước tốt sau, khắc mẹ nên phải tự mình phấn đấu để thành công, dễ phải đi xa nhà lập nghiệp.

Sinh giờ Dần (3h-5h)

Người sinh giờ này vận hạn dễ xảy ra ở 26, 29, 33, 39, 49, 66 tuổi, chủ yếu có liên quan đến vấn đề về khí huyết, nhưng lại có thể thọ tới 96 tuổi. Phụ nữ sinh giờ này thường nóng tính, cáu gắt, hay trút giận lên người khác và cũng vô cùng mạnh mẽ. Đàn ông thì ngược lại, tình cảm, chu đáo với gia đình.

Sinh vào lúc 3h00 – 3h40 là người có mệnh khắc cha, tài lộc dư dả, trí tuệ phát triển thông minh, đạt được thành công nhờ sự tự lập vươn lên của bản thân.

Sinh vào lúc 3h40 – 4h20, nếu không có xung khắc thì cha mẹ đều khỏe mạnh tới già, phúc lộc tiền bạc có dư.

Sinh vào lúc 4h20-5h00 được là người khắc mẹ, cũng tự mình lập nghiệp, mọi người trong gia đình ít được nhờ, có xu hướng sùng đạo, thích đi tu. Cuộc sống tâm lý tương đối vất vả.

Sinh giờ Mão (5h-7h)

Người sinh giờ Mão vận hạn thường xuất hiện vào lúc 18, 26 tuổi, nhưng có thể thọ tới 90 tuổi. Nữ giới sinh giờ này giỏi giang, mạnh mẽ, có tài, giỏi kiếm tiền khiến thiên hạ ghen tị. Đàn ông thì giỏi nhẫn nhịn, biết chiều lòng vợ con.

Sinh vào lúc 5h00 – 5h40 được coi là người có mệnh khắc mẹ, nhưng hưởng nhiều tài lộc, giúp sự nghiệp gia đình hưng thịnh.

Sinh vào lúc 5h40 – 6h20, là người có mệnh không bị khắc phá, suốt đời tự tại, tài lộc không cầu mà cũng tự đến, thường lập nghiệp đi lên theo nghề võ bị.

Sinh vào lúc 6h20 – 7h, là người có mệnh khắc cha, sự nghiệp có thành có bại, tài lộc quan trường lúc cuối đời chỉ ở mức bình thường.

Sinh giờ Thìn (7h-9h)

Ai sinh giờ này vận hạn dễ xảy ra vào 19, 27, 36, 39 tuổi, thọ 75 tuổi.

Nữ giới sinh giờ này rất điềm đạm, chu đáo, biết lo toan cho gia đình. Người đàn ông sinh giờ này cũng là một người rất có chí, luôn cống hiến hết mình vì công việc và lo lắng cho gia đình bằng cả sức lực của mình.

Sinh vào lúc 7h00-7h40, là người có mệnh khắc cha, nếu là con trưởng thì anh em dễ xa cách. May mắn là người tư chất thông minh, hiền lành nên hạn lớn thành nhỏ.

Sinh vào lúc 7h40-8h20, có mệnh khắc mẹ, tài lộc ở mức bình thường, tính cách công bằng cương trực, nhưng lại nóng nảy hấp tấp.

Sinh vào lúc 8h20-9h00, mệnh không bị khắc phá nên có tính công bằng, tài lộc ổn định, vui vẻ hòa đồng ưa hoạt động như cá rô nhảy lúc trời mưa, đường đời sáng lạn.

Sinh giờ Tỵ (9h-11h)

Vận hạn dễ xảy ra vào 30, 36, 49 tuổi, nếu qua thì thọ 74 tuổi.

Phụ nữ sinh giờ này thường là người coi trọng sự nghiệp, có chí tiến thủ, họ phấn đấu hết mình vì công danh nên thời gian dành cho chồng con không nhiều. Thế nên người chồng của họ cũng là những người an phận, mặc vợ phấn đấu còn mình thì yên bề.

Sinh vào lúc 9h00-9h40, người có mệnh khắc mẹ, cuộc sống thời trẻ thường được hưởng phú quý, ruộng đất đều có và quyền hành trong tay.

Sinh vào lúc 9h40-10h20, có mệnh khắc cha, tính cách hay nói cười, có chí khí hơn người, thích quan tâm đến chuyện của người khác.

Sinh vào lúc 10h20-11h00, mệnh không bị khắc phá, hòa thuận với người trong nhà, tính cách nhanh nhẹn, dễ gần gũi vui vẻ và cao quý.

Sinh giờ Ngọ (11h-13h)

Vận hạn xảy ra vào 30, 32, 36, 49, thường là về bệnh tật, thọ 78 tuổi.

Phụ nữ sinh giờ này mệnh đào hoa đeo bám, có nhiều người thích dù đã có gia đình. May mắn người đàn ông cùng giờ lại không như vậy, họ là người hiểu chuyện và biết lễ nghĩa, hết lòng vì vợ con.

Sinh vào lúc 11h00-11h40, mệnh không không bị khắc phá nên được hưởng trọn phú quý, thông hiểu cả văn lẫn võ, tính cách khảng khái, trí tuệ hơn người.

Sinh vào lúc 11h40-12h20, mệnh khắc cha, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thành bại khó đoán nhưng trước khổ sau sướng, được hưởng phúc lộc về sau.

Sinh vào lúc 12h20-13h00, mệnh khắc mẹ, cuộc sống tương đối khó khăn, không theo nghề cha mẹ, kết hôn tương đối muộn.

Sinh giờ Mùi (13h - 15h)

Vận hạn thường xảy ra vào 19, 29 và 56 tuổi, thọ 73 tuổi.

Nữ giới sinh giờ này thường rất hay đa nghi, ghen tuông thái quá khiến gia đình lục đục. Người chồng lại có xu hướng nóng nảy, khó chịu thế nên vợ chồng thường xuyên mất đồng, hôn nhân khó bền.

Sinh vào lúc 13h00-13h40, mệnh không bị khắc phá, đào hoa thịnh vượng, làm việc trước khó sau dễ, thiếu thời mệnh khổ, sau này mới được an nhàn.

Sinh lúc 13h40-14h20, mệnh khắc cha, trước xấu sau tốt, làm việc chu toàn, dễ thành công, có danh vọng và phú quý.

Sinh lúc 14h20-15h00, mệnh khắc mẹ, được hưởng tài lộc khắp nơi, nhưng ít được người khác giúp đỡ dù tính cách lương thiện. Tình cảm vui buồn dao động không ổn định.

Sinh giờ Thân (15h- 17h)

Vận hạn thường xảy ra vào 19, 22, 26, 38, 49, nếu qua thì thọ 77 tuổi.

Người phụ nữ sinh giờ này đoan trang, thùy mị, hiểu chồng, thương yêu con cái. Người đàn ông sinh giờ Thân cũng vô cùng ấm áp, hiền lành, hết lòng vì gia đình, vợ con nên vợ chồng là một mẫu gia đình lý tưởng để người khác vươn tới.

Sinh vào lúc 15h00-15h40, mệnh không bị khắc phá, tính cách thông minh, gặp nạn được cứu khiến việc lớn hóa nhỏ. Cuộc sống ổn định, con cái lập nghiệp lớn, điền sản nhà đất nhiều.

Sinh vào lúc 15h40-16h20, mệnh khắc cha, không hòa hợp với người thân. Dễ gặp điều thị phi tai tiếng. Lúc nhỏ thiếu thốn, sau tự thân tạo dựng cơ nghiệp, phúc lộc dư thừa.

Sinh lúc 16h20-17h, mệnh khắc mẹ, anh chị em dễ gặp vấn đề về hôn nhân. Là mệnh khi gặp nguy đều được hóa giải.

Sinh giờ Dậu (17h - 19h)

Vận hạn thường vào 22, 28, 38, 49, thọ 77 tuổi.

Đây là lúc "gà lên chuồng" thế nên người phụ nữ sinh giờ này thường có tính cách ỷ lại, lười làm, họ mặc kệ chồng con lo toan. Đàn ông sinh giờ này cũng không cầu tiến, nhút nhát, khó bền vững trong công việc.

Sinh lúc 17h-17h40, mệnh không khắc phá nên y thực không lo, tính cách khéo léo thông minh, nối theo tổ nghiệp

Sinh lúc 17h40-18h20, mệnh khắc cha, dễ có chuyện không hòa hợp với người thân, có vẻ nhàn nhã nhưng lại hay suy nghĩ.

Sinh lúc 18h20-19h, mệnh khắc mẹ, tính tình vội vã nóng nảy, cuộc sống vất vả, sự nghiệp có thành có bại, cuối đời dễ gặp cô đơn.

Sinh giờ Tuất (19h- 21h)

Vận hạn thường xảy ra vào 16, 29, 36 tuổi, thọ 80 tuổi.

Nam nữ sinh giờ này đều giàu tình cảm, biết yêu thương, quan tâm người khác. Họ luôn lắng nghe đối phương nên gia đình hòa thuận, hạnh phúc viên mãn.

Sinh lúc 19h00-19h40, mệnh khắc cha, ít được sự giúp đỡ từ anh chị em, tính cách lương thiện mà được quý, sau này hưởng phúc, là người hiếu đễ trung tín.

Sinh lúc 19h40-20h20, mệnh khắc mẹ, không được sự giúp đỡ từ người thân, dễ được làm việc trong cơ quan công quyền.

Sinh lúc 20h20-21h00, mệnh không bị khắc phá, đối nhân xử thế khéo léo, thông minh, tinh thông nhiều nghề, tính tình lương thiện, thanh cao.

Sinh giờ Hợi (21h-23h)

Vận hạn dễ vào lúc 1, 2, 26, 36, 39, 49, 56 tuổi, thọ 78 tuổi.

Ai sinh giờ này vợ chồng dễ mâu thuẫn, nảy sinh cãi vã, hôn nhân không được hạnh phúc như người ta.

Sinh lúc 21h00-21h40, mệnh khắc mẹ, tính khoan dung rộng rãi nhưng không gần người thân, lúc nhỏ vất vả sau mới đầy đủ.

Sinh lúc 21h40-22h20, mệnh không bị khắc phá, thông minh nhưng tính nóng, cuối đời ản hưởng phúc phần.

Sinh lúc 22h20-23h00, mệnh khắc cha, tính lương thiện nhưng hấp tấp, khó gần với người thân, lúc đầu vất vả, vợ chồng hay mâu thuẫn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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