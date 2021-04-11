Biết giữ mồm giữ miệng, 3 con giáp này sẽ có quan lộ rực đỏ, TIỀN ĐÈ ‘sập cửa’, tài khoản nhảy số không ngừng

12 con giáp tử vi 11/04/2021 10:38

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này có cuộc đời ăn nên làm ra, chỉ cần nỗ lực đầu tư là thu về nhiều dự án tiền tỷ. Tuy nhiên, bản mệnh chỉ cần ghi nhớ duy nhất một điều, đó là tuyệt đối không được tham gia vào những chốn thị phi, “ngồi lê đôi mách”, có bao nhiêu là kể tất cho người đời nghe!

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy Ngọ sinh ra đã là con người “của xã hội”. Bạn nổi bật với những công việc liên quan đến giao thiệp hơn là những công việc có tính chất khép kín tại một địa điểm. Cũng chính vì thế, Ngọ sẽ tạo được nhiều mối quan hệ, trình đối nhân xử thế cũng bởi vậy mà được trau dồi rất nhiều.

Tuy nhiên, người tuổi Ngọ nên tránh xa đám đông, tuyệt đối không tham gia vào những nơi thị phi, bàn tán chuyện đời. Nếu buộc phải có mặt ở những nơi như thế, bạn nên “giữ mồm giữ miệng” một chút. Đừng dễ dàng chia sẻ quá nhiều, đừng tò mò quá mức vì ở đó không phải ai cũng đáng tin. Bất cứ ai trong số họ cũng có thể “lật mặt” và khiến Ngọ lâm vào cảnh “dở khóc dở cười” đấy!

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 Người tuổi Ngọ nên tránh xa đám đông, tuyệt đối không tham gia vào những nơi thị phi, bàn tán chuyện đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới, thời gian sắp tới, Thân sẽ đón chào “cơn sóng” tiền bạc, mọi việc đều suôn sẻ hanh thông, tài khoản ngân hàng của Thân cứ thế nhảy số ào ào. Nhưng, với một điều kiện là Thân phải cẩn thận những mối quan hệ xung quanh, đừng có mặt trong những đám đông để bàn tán về chuyện người, chuyện đời.

Cụ thể, khi Thân mở lòng mình hơn một chút với nơi đông người, bạn thường sẽ vướng phải thị phi nhiều hơn là việc có thêm quý nhân. Không ít kẻ dòm ngó cơ ngơi mà bạn đang sở hữu hay ganh tị với niềm hạnh phúc trong cuộc sống của bạn. Bởi vậy, nếu không thực sự phải giao thiệp, bạn nên giữ một cái đầu lạnh trong mọi việc, đừng dễ dàng tin tưởng vào bất kì ai, nhất là những kẻ chưa quen biết nhưng hay tỏ ra thân thiện.

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 Khi Thân mở lòng mình hơn một chút với nơi đông người, bạn thường sẽ vướng phải thị phi nhiều hơn là việc có thêm quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sắp tới sẽ có cơ hội được hợp tác với nhiều mối làm ăn cùng một lúc. Dĩ nhiên, việc này vừa có mặt tích cực, vừa lại chẳng tránh được điểm tiêu cực. Cụ thể, làm nhiều thì mang đến khả năng nguồn thu nhiều. Tuy nhiên, việc có quá nhiều mối bận tâm cùng một lúc quả thực khiến bản mệnh phải suy nghĩ và sắp xếp thời gian cũng như vốn liếng. Đó là chưa kể sẽ phát sinh ra một số tình huống khiến Hợi phải buộc đưa ra quyết định lựa chọn bên nào hay bỏ bên nào.

Cũng chính vì tình thế nêu trên, bạn cần biết dung hòa giữa tất cả những mối quan hệ. Tuyệt đối bản mệnh không nên ở bên cạnh “mối” này mà lại kể quá nhiều về “mối” kia. Vì đâu thể tránh khỏi trường hợp một ngày nào đó, họ sẽ “nắm thóp” được bạn, đem điểm yếu này ra nhằm hãm hại Hợi thì sao? Người tuổi Hợi nên ghi nhớ kĩ, “thương trường là chiến trường”, nó không có chỗ cho sự “ngồi lê đôi mách”. Thực hiện tốt được việc này, bạn sẽ thu về nhiều dự án tiền tỷ, hàng tháng ngồi mát đếm tiền và hưởng thụ mọi thú vui của cuộc đời này mà thôi.

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 Người tuổi Hợi sắp tới sẽ có cơ hội được hợp tác với nhiều mối làm ăn cùng một lúc - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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