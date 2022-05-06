Bật mí chuyện tình duyên của 3 con giáp: Tý, Sửu, Dần 6 tháng cuối năm 2022

12 con giáp tử vi 06/05/2022 14:16

Cùng xem chuyện tình duyên của 3 con giáp: Tý, Sửu, Dần trong năm 2022, đặc biệt là tuổi Dần có nhiều biến động như thế nào.

Tử vi tình duyên tuổi Tý

Chuyện tình cảm của tuổi Tý không được tốt cho lắm, gặp nhiều phiền muộn vì thế mà kẻ thứ 3 dễ xuất hiện trong cuộc sống lứa đôi đối với những người đã có gia đình. Còn với những người tuổi Tý  độc thân, những tháng tới báo hiệu đường tình duyên lận đận, hay cãi vã, khắc khẩu.

Bật mí chuyện tình duyên của 3 con giáp: Tý, Sửu, Dần 6 tháng cuối năm 2022 - Ảnh 1
 Tuổi Tý đào hoa

Tuổi Tý đào hoa có thể có rất nhiều người yêu mến, thầm thương trộm nhớ nhưng lại rất dễ rơi vào trạng thái “lắm mối tối nằm không”. Vì thế, những cặp đôi nào có ý định kết hôn thì phải tiến tới càng nhanh càng tốt tránh tình trạng tình cảm trục trặc, bất hòa. Nếu không, người tuổi Tý độc thân nên cố gắng bình tĩnh vượt qua năm nay thì năm sau sẽ tình được 1 nửa như ý của mình.

Tử vi tình duyên tuổi Sửu

Tuổi Sửu là những người sống nội tâm, rất tình cảm nhưng đường tình duyên lại không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm. Họ không biết cách nắm bắt mọi cơ hội tốt cho mình, không chủ động làm quen cho dù mình đã có cảm tình với đối phương vì thế mà cơ hội cứ trôi đi.

Khi yêu, người tuổi Sửu cũng không yêu hết mình bởi họ coi tình yêu đơn giản chỉ là 1 mối quan hệ đơn thuần, không sâu sắc. Nhưng đến khi đã lập gia đình, thì người tuổi Sửu thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ đó. Họ trở thành những người chồng, người vợ rất mực yêu thương gia đình nhỏ của mình. Bởi vậy, họ sẽ có 1 cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Bật mí chuyện tình duyên của 3 con giáp: Tý, Sửu, Dần 6 tháng cuối năm 2022 - Ảnh 2
 Tuổi Sửu rất mực yêu thương gia đình

Đối với những người tuổi Sửu chưa lập gia đình, trong năm 2022 này, chuyện tình cảm của những người độc thân có sự biến động mạnh, nhất là nữ giới. Bản mệnh mở rộng được các mối quan hệ xã giao của mình, được giới thiệu hoặc vô tình bắt gặp được những đối tượng tiềm năng. Lại thêm suy nghĩ cởi mở, chủ động mở lòng nên bạn có thể nhanh chóng nảy sinh tình cảm với ai đó trong thời gian ngắn. 

Tử vi tình duyên tuổi Dần

Trong năm nay, người tuổi Dần có nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Với những người đã có gia đình, nếu không biết quan tâm, dành tình cảm, chăm sóc, yêu thương và chia sẻ với nhau nhiều hơn thì rất dễ bị rạn nứt. Nếu họ không nhanh chóng tìm cách giải quyết sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Bật mí chuyện tình duyên của 3 con giáp: Tý, Sửu, Dần 6 tháng cuối năm 2022 - Ảnh 3
Người tuổi Dần có nhiều biến động trong chuyện tình cảm. 

Tình cảm của những người độc thân cũng không mấy thuận lợi, dù vẫn có cơ hội làm quen thông qua mai mối nhưng chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè, không có kết quả. Để tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, những người tuổi Dần đừng ngồi yên chờ tình yêu tới, hãy mạnh dạn tiếp cận nếu thấy con tim mình lên tiếng. 

Lưu ý, những cặp đang yêu mà có ý định tiến tới hôn nhân trong năm nay thì e rằng không được suôn sẻ cho lắm. Thế nên, những ai cầm tinh con Hổ này cứ bình tĩnh, kiên trì chờ đợi để quyết định việc trọng đại của mình vào năm sau nhé!

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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