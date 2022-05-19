Ai may mắn sinh vào tháng Âm lịch này, đầu óc nhạy bén, phán đoán 'như thần', cơ hội làm giàu không khó

12 con giáp tử vi 19/05/2022 10:30

Những người sinh tháng Âm lịch này có đầu óc tính toán nhanh nhạy. Họ cũng thích ứng nhanh với hoàn cảnh, "ngửi" được cơ hội kiếm tiền từ rất sớm.

Người sinh vào tháng 10 Âm lịch

Theo bói ngày tháng sinh Âm lịch, người sinh vào tháng 10 Âm lịch thường có tài vận tốt hơn. Từ nhỏ họ đã rất chú tâm vào việc học hành. Đồng thời, trí thông minh bẩm sinh giúp họ ghi nhớ được nhiều kiến thức cần thiết.

con giap may man 1
Người sinh tháng 10 Âm lịch có quý nhân phù trợ, công thành danh toại, lợi lộc không thiếu. - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh tháng 10 Âm lịch dù thông minh hơn người nhưng không tự kiêu mà luôn chăm chỉ học hỏi mọi người xung quanh. Tương lai, họ không cần phải lo lắng gì. Với trí tưởng tượng phong phú và đầy tính sáng tạo, người sinh tháng Âm lịch này chỉ cần muốn làm việc gì thì sẽ khám phá ra con đường ngắn nhất để đi đến thành công.

Khi có điều gì mới xuất hiện, họ cũng có thể là người đầu tiên chinh phục. Người sinh thời điểm Âm lịch này thường là những người kiếm được hũ vàng đầu tiên. Đồng thời, họ cũng có quý nhân phù trợ trên con đường khởi nghiệp, nhờ vậy mà thành công càng được đẩy nhanh, vững vàng hơn. Tương lai, người sinh tháng 10 Âm lịch công thành danh toại, lợi lộc không thiếu.

Người sinh vào tháng 4 Âm lịch

Theo bói ngày tháng sinh Âm lịch, người sinh vào tháng 4 Âm lịch này rất thích hợp làm kinh doanh. Vì họ là người có đầu óc kinh tế khá tốt, tính toán nhạy bén, không sai sót và cũng không dễ rút tiền khỏi ví họ.

Người sinh tháng Âm lịch này có thể làm hết sức mình khi tìm kiếm được ý tưởng kinh doanh mới. Họ cũng nỗ lực để học tập, tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống.

Con giap may man 2
Người sinh tháng 4 Âm lịch thành công từng bước một, có quý nhân phù trợ, làm giàu ngày càng suôn sẻ. - Ảnh minh họa: Internet

Điều này giúp người sinh tháng 4 Âm lịch thuận lợi hơn trong công việc, sự nghiệp của họ như được chắp cánh khi có thêm sự giúp đỡ của các quý nhân. 

Người sinh tháng Âm lịch thành công từng bước một. Mỗi chặng đường đều có quý nhân phù trợ, việc làm giàu ngày càng suôn sẻ. Trong tương lai, họ không thiếu tiền, cũng không lo thất bại, giật lùi, cuộc sống ngày càng tỏa sáng, tràn đầy hy vọng.

Người sinh vào tháng 2 Âm lịch

Theo bói ngày tháng sinh Âm lịch, người sinh vào tháng 2 Âm lịch là người khá ngay thẳng, bộc trực. Tính cách của họ cũng khá nghiêm túc, đứng đắn, không thích đùa quá trớn.

Nhưng cũng nhờ tính cách thẳng thắn này mà người sinh tháng Âm lịch này tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt, không thiếu bạn bè giúp đỡ lúc khó khăn. Bởi vì, mọi người sẵn sàng tin tưởng và yêu quý sự thật lòng, chân thành của họ.

Con giap may man 3
Người sinh tháng 2 Âm lịch thường được hỗ trợ và đạt được mục tiêu một cách suôn sẻ. - Ảnh minh họa: Internet

Khi thăng tiến ở nơi làm việc, người sinh tháng 2 Âm lịch thường được hỗ trợ và có thể đạt được mục tiêu một cách suôn sẻ. Trong thời gian tới, kiếm tiền không quá khó đối với người sinh tháng Âm lịch này. Họ có thể tạm biệt thời gian túng thiếu, rỗng ví.

Người sinh tháng Âm lịch này chỉ cần làm những việc cần làm, tự động chúng sẽ thành công, hoàn hảo ngoài sức mong đợi. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải chú ý chi tiêu cẩn thận, không vung tay quá trán. Việc chi tiêu phung phí có thể là rào cản hạn chế sự phát triển của họ ở một lúc nào đó.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tuần cuối cùng tháng 5 Dương lịch, top 3 con giáp được phúc khí vây quanh, may mắn được Thần Tài theo gót, giàu sang ngút trời

Tuần cuối cùng tháng 5 Dương lịch, top 3 con giáp được phúc khí vây quanh, may mắn được Thần Tài theo gót, giàu sang ngút trời

Tuần cuối cùng tháng 5 Dương lịch, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, ngồi chơi thì tiền vẫn rơi trúng đầu, kèm theo đó là sự nghiệp cũng dần có những bước chuyển biến tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN