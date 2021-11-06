4 con giáp rạn nứt tình cảm cuối tuần này từ ngày 6 - 7/11 nếu không giải quyết nhẹ nhàng sẽ dẫn đến tan vỡ

Xin chia buồn với tuổi Hợi khi bạn là một trong những con giáp rạn nứt tình cảm cuối tuần này. Vận trình tình duyên kém sắc, mối quan hệ của hai bạn có vẻ không mấy hòa hợp.

Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Bạn cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của bạn. Điều bạn cần làm lúc này là suy nghĩ lạc quan hơn, tâm sự với những người mà bạn thực sự tin tưởng. Biết đâu đấy bạn sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích.

Tuổi Tý

Nguyên nhân có thể do bạn và nửa kia chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, cố tình hoặc vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt.

Hai người gặp khúc mắc nhưng lại không muốn mở lòng tâm sự với nhau, khiến tình cảm dần trở nên lạnh nhạt. Nếu muốn níu giữ tình cảm, hai người nên tìm cách cải thiện tình trạng này.

Vận trình tình cảm của các bạn độc thân cũng không có nhiều điểm sáng. Có thể bạn vẫn chưa thể tìm được một đối tượng phù hợp với lý tưởng của mình, bạn buồn bã với suy nghĩ không ai thực sự hiểu được mình. Tuy nhiên, lý do có thể là vì tiêu chuẩn bạn đặt ra đang cao quá đấy, hãy xem xét và cân nhắc lại nhé.

Tuổi Thân

Tình cảm gia đình của người tuổi Thân xuất hiện nhiều rạn nứt. Bất đồng giữa bản mệnh và người thân đến từ nhiều phía, song chủ yếu là tranh cãi về vấn đề tiền bạc.

Cách giải quyết nhanh nhất là cả hai hãy đối thoại trực tiếp với nhau để tháo gỡ vấn đề. Cả hai đều cần tin tưởng vào đối phương thì mới tránh được nguy cơ đổ vỡ đang đến rất gần.

Hãy biết kiềm chế bản thân mình, đồng thời học cách đặt mình vào vị trí của người khác để không nói lời tổn thương đối phương.

Người độc thân luôn cảm thấy cô đơn, không có người chia sẻ tâm tư nhưng lại không muốn mở lòng với người khác. Bạn dồn hết tâm sức vào công việc nên chuyện yêu đương chẳng đâu vào đâu cả.

Tuổi Mão

Đối với người tuổi Mão, rạn nứt tình cảm của bạn trong dịp cuối tuần này chủ yếu bắt nguồn từ việc ít dành thời gian cho nửa kia. Thời gian qua bạn quá mải mê với công việc, bận rộn kiếm tiền nên thiếu vắng sự quan tâm người ấy.

Có nhiều xung khắc giữa các cặp vợ chồng, nhưng đôi bên lại không chịu nói thẳng với nhau càng đẩy mâu thuẫn, hiểu lầm lên tới đỉnh điểm, khó có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Bạn cần chú ý trò chuyện, trao đổi với nửa kia nhiều hơn, không nên cứng đầu cứng cổ chỉ khăng khăng với quan điểm của bản thân mình. Vợ chồng cần phải đồng lòng mới cùng nhau vượt qua được sóng gió.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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