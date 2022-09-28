3 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp thoát khỏi vận xui, cuộc sống THĂNG HOA, sự nghiệp KHỞI SẮC, gặp nhiều điều MAY

12 con giáp tử vi 28/09/2022 13:45

Cuối tháng 9, 3 con giáp này vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong công việc.

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ vốn bản tính khôn ngoan, có chủ kiến và có nguyên tắc. Họ có tinh thần làm việc nghiêm túc, vững vàng. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ vẫn giữ được thái độ sống tích cực. 

Người tuổi Tỵ cho rằng những khó khăn, trở lực chính là cơ hội để họ tôi rèn khả năng, ý chí. Ngay cả khi thất bại, người tuổi này cũng không nản lòng, bỏ cuộc.

Cuối tháng 9, vận xui của người tuổi này qua đi, họ đón những cơ hội, niềm vui mới trong cuộc đời. Người tuổi Tỵ làm ăn kinh doanh phát tài, phát lộc, doanh số tăng lên nhanh chóng. 

Ai còn nợ nần thì cũng sẽ sớm trả hết nợ, tinh thần thoải mái hơn. 

Người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, thu nhập tăng lên đáng kể. Nhờ làm việc nghiêm túc lại có tâm, người tuổi này thành công trong công việc, đặt nền móng vững chắc cho tương lai.

3 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp thoát khỏi vận xui, cuộc sống THĂNG HOA, sự nghiệp KHỞI SẮC, gặp nhiều điều MAY - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường thâm trầm, ít nói và hiếm khi mở lòng. Người tuổi này cũng khá cứng rắn, kiên cường. Đã làm việc gì, họ thường làm đến cùng chứ không dễ dàng nản lòng, bỏ cuộc. Tuy nhiên, con giáp này đôi lúc cũng cư xử mất bình tĩnh, nóng nảy dẫn tới hỏng việc.

Thời gian gần đây, tài lộc của người tuổi Dậu không được tốt. Hiệu suất công việc của họ không cao, việc kinh doanh bị ngưng trệ khiến con giáp này cảm thấy áp lực. Tuy vậy, người tuổi Dậu đừng buồn.

Cuối tháng 9 này sẽ là khoảng thời gian tài vận của người tuổi Dậu vượng hơn hẳn. Công việc và việc kinh doanh của con giáp này đều khởi sắc. Người tuổi này làm việc hết mình thì thành quả họ đạt được sẽ nhiều hơn so với mong đợi. 

Trong thời gian này, người tuổi Dậu cũng nhận được thêm lời mời hợp tác làm ăn. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bắt đầu công việc mới.

3 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp thoát khỏi vận xui, cuộc sống THĂNG HOA, sự nghiệp KHỞI SẮC, gặp nhiều điều MAY - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý

Người tuổi Tý bộc trực trong từng cử chỉ, lời nói. Họ có ước mơ, tham vọng, nỗ lực làm việc và sống tiết kiệm. Cũng chính vì vậy nên sau một thời gian đi làm, con giáp này thường có của ăn, của để. 

Thời gian gần đây, người tuổi Tý không gặp may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Thu nhập của họ giảm sút trong khi những khoản chi lại gia tăng. Đây cũng là vấn đề khiến người tuổi này đau đầu, căng thẳng.

Cuối tháng 9, vận xui nào cũng sẽ qua, phúc khí đến nhà, tài lộc của người tuổi Tý hanh thông thấy rõ. Người tuổi này có cơ may thăng tiến, thu nhập cải thiện. 

Người tuổi này làm kinh doanh cũng tiếp tục gặp may mắn, ký được nhiều hợp đồng mới. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng được hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. 

Nhờ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, người tuổi Tý có cơ hội nâng cao thu nhập, ví tiền rủng rẻng hơn trước.

3 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp thoát khỏi vận xui, cuộc sống THĂNG HOA, sự nghiệp KHỞI SẮC, gặp nhiều điều MAY - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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