3 nàng giáp càng có tuổi nhan sắc càng thăng hạng, phúc khí ngời ngời, càng về già càng giàu có, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý khiến ai ai cũng ganh tỵ

12 con giáp tử vi 28/05/2022 00:30

Người phụ nữ biết yêu thương bản thân sẽ chăm sóc cho mình rất tốt. 3 nàng giáp này luôn biết làm những điều tốt nhất cho mình, vì vậy mà ngày càng trở nên khí chất và xinh đẹp hơn.

Nàng giáp tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh phong cách khác lạ. Một khi đã yêu họ sẽ thể hiện rõ khí chất thanh cao hơn người. Sự thanh cao đó thể hiện ra từ vẻ ngoài cao quý và sang trọng.

Con giap may man 1
Nàng giáp tuổi Tỵ chọn những thú vui tao nhã, rèn luyện cho mình khí chất hơn người. - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như nhiều cô gái khác phải mệt mỏi vật lộn với cuộc sống, phấn đấu vì quá nhiều thứ xa vời để rồi một ngày nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian tuổi trẻ thì cô nàng tuổi Tỵ không như vậy. Nàng giáp này luôn đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng và biết cách để tận hưởng cuộc sống.

Nàng giáp tuổi Tỵ chọn cho mình những thú vui tao nhã, rèn luyện cho mình khí chất hơn người. Ở họ toát lên vẻ quyến rũ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nàng giáp tuổi Thân

Những nàng giáp tuổi Thân có một mê lực hấp dẫn chống lại được thời gian. Hay nói cách khác, thời gian đã lãng quên họ. Bởi dù năm tháng trôi qua dáng vẻ và tính cách của họ vẫn toát lên sự vui vẻ, hồn nhiên như ngày nào.

Con giap may man 2
Nàng giáp tuổi Thân tích lũy cho mình tri thức bổ ích, trở thành người xuất chúng, nổi bật trong đám đông. - Ảnh minh họa: Internet

Từ khi là thiếu nữ, cô nàng tuổi Thân đã biết chăm sóc cơ thể, lớn hơn một chút thì biết chăm chút cho nhan sắc. Họ lựa chọn cho bản thân những bài tập dẻo dai, bền bỉ lại biết cách dùng mỹ phẩm để làn da luôn tươi sáng rực rỡ.

Với bản tính thích tìm hiểu, khám phá, nàng giáp tuổi Thân cũng tích lũy cho mình nhiều tri thức bổ ích, trở thành người xuất chúng, nổi bật trong đám đông. Dù là ai khi gặp nàng giáp này cũng sẽ có ấn tượng khó phai.

Nàng giáp tuổi Ngọ

Những cô nàng tuổi Ngọ luôn căng tràn sức sống, khỏe mạnh, tâm tính vui tươi như con trẻ. Sau này ngay cả khi đã có tuổi họ vẫn mang theo dáng vẻ đó, chẳng sợ thiên hạ chê bai là “giả vờ” hay “cưa sừng làm nghé”.

Con giap may man 3
Nàng giáp tuổi Ngọ tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm, như đóa hoa nở muộn, rực rỡ và đầy quyến rũ. - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhìn vào thất bại của người khác, nàng giáp tuổi Ngọ nhìn nhận được vấn đề và biết rút ra bài học cho riêng mình. Chính nhờ vậy họ tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm, càng có tuổi sẽ càng thành công.

Lúc còn trẻ, nàng giáp tuổi Ngọ có thể không phải người từ tốn, không biết khoan dung và nhún nhường trong một tập thể. Tuy nhiên, năm tháng trôi qua với nhiều va vấp nàng giáp này tích lũy thêm cho mình nhiều kinh nghiệm, dần “chín muồi”. Họ như đóa hoa nở muộn, rực rỡ và đầy quyến rũ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 5 Âm lịch: Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp may mắn vơ vét hết tài lộc của thiên hạ, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sung túc đủ đầy có cơ hội đổi đời sau một đêm

Tháng 5 Âm lịch: Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp may mắn vơ vét hết tài lộc của thiên hạ, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sung túc đủ đầy có cơ hội đổi đời sau một đêm

Tử vi đưa ra dự báo rằng trong tháng 5 Âm lịch, những con giáp này rũ sạch vận xui, tìm được nhiều điều may mắn và cơ hội phát triển tốt hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 28 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 18 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 20 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 22 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN