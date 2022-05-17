3 con giáp từ nay đến cuối tuần có ‘bàn tay vàng’, đầu tư vào đâu là hưởng lộc tới đó, cuộc sống bước sang chương mới

12 con giáp tử vi 17/05/2022 18:30

Những con giáp này từ nay đến cuối tuần có lộc kinh doanh, hãy tận dụng để thu về những khoản lợi nhuận bất ngờ.

Tuổi Sửu

Bạn có nhiều tin vui từ nay đến cuối tuần, đặc biệt là chuyện tài lộc. Người đầu tư, kinh doanh sẽ rất vượng vận, biết cách xây dựng lòng tin, sự yêu mến với khách hàng nên được nhiều người ủng hộ.

Con giap may man 1
Tuổi Sửu có nhiều tin vui từ nay đến cuối tuần, đặc biệt là chuyện tài lộc. - Ảnh minh họa: Internet

Doanh thu hay những món tiền đầu tư sẽ tăng đáng kể, không chỉ về tiền tài mà còn có cơ hội mở rộng quy mô. Việc kinh doanh thịnh vượng giúp bạn kiếm được nhiều tiền. Chuyện tài lộc may mắn khiến những phương diện khác như tình cảm, con cái cũng suôn sẻ hơn.

Tuổi Thìn

Bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực từ nay đến hết cuối tuần. Đặc biệt là vào thứ 7 (ngày 21/5), những căng thẳng và lo lắng, khó khăn thời gian qua sẽ vơi đi phần nào nhờ vào việc mọi thứ đang đi rất đúng hướng. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư hãy biết cách tận dụng để tăng lợi nhuận, phát tài phát lộc.

Con giap may man 2
Từ nay đến cuối tuần tuổi Thìn tìm được nguồn lợi nhuận tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ. - Ảnh minh họa: Internet

Sự nhanh nhạy của con giáp chính là thứ để bạn tìm được nguồn lợi nhuận tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ. Thêm vào đó, nếu còn độc thân vì tuần này cũng là thời điểm đào hoa, mở rộng các mối quan hệ của con giáp.

Tuổi Tuất

Từ nay đến cuối tuần, bạn đón nhiều tin vui tài lộc. Tiền tài sẽ tăng tiến thấy rõ, không chỉ với nhánh chính mà còn ở cả nhánh phụ, bạn sẽ có cuộc sống dư dả hơn, dám chi mạnh tay hơn.

Con giap may man 3
Từ nay đến cuối tuần, tuổi Tuất đón nhiều tin vui tài lộc, tiền tài tăng thấy rõ. - Ảnh minh họa: Internet

Người đầu tư, kinh doanh nên tính đến chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới. Những người đang có công việc ổn định thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, thậm chí là được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

90 ngày tới là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp này, làm đâu thắng đó, gặt hái thành công vô cùng rực rỡ

90 ngày tới là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp này, làm đâu thắng đó, gặt hái thành công vô cùng rực rỡ

Tử vi nói rằng những con giáp này sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, đón nhiều vận may và cơ hội làm giàu trong 90 ngày sắp tới.

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