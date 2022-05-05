3 con giáp thích hàng hiệu, sẵn sàng tốn bộn tiền để mua sắm,

Người tuổi Mão dù tạo ấn tượng là một người rất hiền lành, dịu dàng và hòa đồng với mọi người, tuy nhiên trên thực tế, con giáp này lại là người rất sĩ diện, lúc nào cũng muốn mình nổi bật trong mắt mọi người, được mọi người tung hô, khâm phục.

Theo tử vi , thường thì phụ nữ tuổi Mão không quá thành công trong công việc, số tiền họ kiếm ra được cũng không phải quá nhiều, thế nhưng họ lại vô cùng coi trọng vẻ bề ngoài, coi trọng thể diện của mình. Dùng đồ gì, họ cũng muốn mình phải dùng hàng tốt nhất, hấp dẫn ánh nhìn nhất.

Mặc những sản phẩm có chất lượng cao trên người, người tuổi Mão sẽ cảm thấy mình trở nên tự tin hơn nhiều, dường như mình đang đứng ở vị thế cao hơn người khác.

Do đó, con giáp này thường mua rất nhiều những sản phẩm hàng hiệu, ví dụ như quần áo, giày dép và đồ trang sức, những thứ mà người ngoài chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất biết yêu thương, chăm sóc bản thân mình, con giáp này sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi, sử dụng những thứ không tốt hay bị người khác coi thường.

Trong cuộc sống, họ sẽ có nhiều cách khác nhau để hưởng thụ hay chiều chuộng bản thân, và một trong số đó chính là vung tiền cho những sản phẩm đắt tiền với chất lượng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi mua xong Thìn sẽ thấy bứt rứt vô cùng vì lãng phí tiền bạc. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy một món đồ đẹp hơn, xa xỉ hơn, hoặc bất cứ cái gì đang là mốt Thìn đều phải rinh về bằng được.

Nếu không biết tiết chế từ hôm nay thì rất dễ sắp tới bạn phải bán bớt đồ trong nhà để trang trải sinh hoạt phí đấy, tỉnh táo lên nào.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi chẳng mấy khi lo lắng chuyện tiền bạc, vì thế họ cứ thỏa sức ăn ngon, mặc đẹp thôi. Trước đây, khi còn nhỏ tuổi, muốn mua đồ gì, họ sẽ có cha mẹ sẵn sàng chi tiền, về sau lớn rồi, có bạn trai, bạn trai cũng sẵn sàng rút hầu bao để thanh toán cho những gì con giáp này yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, từ bé đến lớn, người tuổi Hợi là một con giáp thích mua sắm hạnh phúc, muốn gì được nấy, việc họ có sắm hàng hiệu hay không chỉ phụ thuộc vào ý muốn của họ mà thôi.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm