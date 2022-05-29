3 con giáp nữ tài ba 'hô mưa gọi gió', xuất chúng hơn người, khí chất ngời ngời, vượng phu ích tử, ai lấy được phúc 3 đời

12 con giáp tử vi 29/05/2022 04:33

Những con giáp nữ dưới đây vốn tính thông minh nhanh nhẹn nên dù cuộc sống có khó khăn tới đâu thì họ cũng vượt qua, tạo cho mình một cơ đồ đáng nể.

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất phải nói được rất nhiều đàn ông săn đón bởi tài lẫn sắc. Họ luôn biết nắm bắt cơ hội để làm nên nghiệp lớn. Các nàng tuổi Tuất lúc nào cũng xuất chúng trong công việc lần tình cảm nên không chỉ được phái mạnh suy mê mà ngay cả phái yếu cũng ghen ghét, đố kị.

Con giap may man 1
Người tuổi Tuất làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh cực kì thành công, đạt được những bước tiến vượt bậc. - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh cực kì thành công, đạt được những bước tiến vượt bậc do cá tính mạnh mẽ độc lập lẫn tài lãnh đạo hơn người. Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, người tuổi Tuất sẽ nhận được rất nhiều cơ hội thăng tiến. Những người tuổi Tuất dù có làm trong lĩnh vực nào thì bạn sẽ thực sự trở nên giàu có vượt trội.

Bạn có đức tính khéo léo, kiên định nên sẽ nhận được nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, tự xây dựng sự nghiệp chẳng cần sự giúp đỡ của bất cứ người đàn ông nào. Tuy nhiên, để thành công hơn nữa, bạn nên chủ động nắm bắt cơ hội và đừng quên ơn người đã dốc lòng giúp đỡ mình.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi vừa nhạy bén hoạt bát nhanh nhẹn và cực kì thông minh khôn khéo, vậy nên sự nghiệp của họ tự họ nắm bắt chẳng cần dựa dẫm bất cứ người đàn ông nào. Những người thuộc con giáp này có đầu óc nhìn xa trông rộng, nên dễ dàng phát tài.

Con giap may man 2
Tuổi Hợi có tiềm năng kinh doanh và rất có năng lực nhìn xuyên suốt vấn đề một cách chính xác. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có tiềm năng kinh doanh và rất có năng lực nhìn xuyên suốt vấn đề một cách chính xác. Khi cơ hội xuất hiện, các con giáp khác dễ dàng bỏ qua nhưng người tuổi Hợi lại có thể nắm bắt cơ hội này ngay lập tức.

Chính vì thế họ mới trở thành người giàu có mà người tuổi khác không có được. Đồng thời, các quý cô tuổi Hợi thường có nhan sắc, đung mạo hơn người, tài năng hơn tuổi thêm vào đó là gặp cơ hội tốt, thu hoạch khá, tiền gửi ngân hàng cũng vì thế mà nhiều hơn. Những người phụ nữ tuổi này một tay dựng nên cơ đồ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thường rất chịu thương chịu khó, cần cù chăm chỉ nên dễ đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Không ai có thể ngăn cản ý chí lập nghiệp của họ, dù không thông minh sắc xảo như 2 con giáp trên nhưng họ cũng vô cùng có khí chất, toát lên thần thái khiến đàn ông nể phục, đàn bà ghen tị. Những người tuổi Mùi gặp được thời thế tốt trong thời gian gần đây, sự tiến bộ của họ đạt được ngày càng nhiều.

Con giap may man 3
Người tuổi Mùi thường rất được yêu quý, giúp đỡ nên thành công trong công việc, sự nghiệp, thu hoạch khá. - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những người tuổi Mùi sẽ thành công trong công việc, sự nghiệp, thu hoạch rất khá. Điểm đáng khen là những người tuổi Mùi luôn cố gắng nỗ lực và hoàn thiện bản thân. Tuổi Mùi thường rất được yêu quý, giúp đỡ và dễ dàng được sự dẫn dắt của người xung quanh.

Gặp được cơ hội kiếm tiền, cho dù đó là công việc nặng nhọc hoặc đầu tư không chuyên nghiệp, họ đều có thể thu được một khoản lợi lớn. Vì thế trong một thời gian ngắn sắp tới, họ có thu hoạch vượt trội những năm trước.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này (28/5 - 29/5), top 3 con giáp được trời ban nhiều phước lành, công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, ấm êm viên mãn

Cuối tuần này (28/5 - 29/5), top 3 con giáp được trời ban nhiều phước lành, công danh thuận lợi đủ đường, lộc lá bủa vây, ấm êm viên mãn

Tử vi cuối tuần này cho biết, 3 con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, gặp dữ cũng hóa lành, liên tục gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 56 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 56 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng