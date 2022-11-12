3 con giáp nữ nửa đời trước vận đen quấn mình, khổ sở trăm bề nhưng nửa đời sau lại được hưởng phúc lớn

Phụ nữ tuổi tý tâm tư tỉ mỉ, giỏi mưu lược và thường cố gắng hết mình. Nếu như sinh vào tháng 7 âm lịch thì ngoại hình tuy xinh đẹp nhưng cả nửa đời trước không thiếu những khổ cực, đường đời gặp nhiều chông chênh, lao tâm khổ tứ không ít. Hơn nữa bạn sẽ đều vì chuyện nhỏ nhặt mà sinh buồn phiền.

Thế nhưng sẽ chẳng thể nào ngờ tới rằng bỗng chốc bạn sẽ có thể đổi vận, nửa đời sau tuy đã lớn tuổi, tóc bạc thì cuộc sống ngược lại thăng tiến hơn nhiều, những gì bạn chuẩn bị ở nửa đời trước bắt đầu phát huy tác dụng, hậu phúc vô lượng, về già tiền tiêu mãi không hết.

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi sửu thường quen một mình đối mặt với mọi khó khăn, trở ngại của cuộc sống, tính cách kiên nghị nên sẽ không dễ dàng chịu thua nhưng cũng khiến cho bạn thường tự chuốc lấy phiền phức. Tuy nhiên, tính cách hoàn hảo này của tuổi sửu lại giúp bạn dễ dàng tìm thấy một nửa có thể mang lại hạnh phúc cho bạn. Vì vậy mà nữ tuổi sửu nửa đời sau có thể nói là có phúc có tài, con đàn cháu đống, khác biệt rất lớn với nửa đời trước gian nan của bạn.

Tuổi Hổ

Cuộc đời của nữ tuổi hổ sẽ đầy những thăng trầm, vất vả và cả những thất bại khiến bạn phải luôn phấn đấu nhưng đến nửa đời sau thì sẽ chỉ còn may mắn, hạnh phúc, ngọt ngào, viên mãn sống trong phú quý. Nữ tuổi hổ bản chất rất mạnh mẽ, dũng cảm và thông minh không thua gì đàn ông nhưng trên phương diện tình cảm lại là người rất cảm tính.

Dù có kiên cường đến mấy cũng không qua được ngưỡng cửa ái tình, nhất định sẽ vì một người đàn ông mà có thể đau lòng, đường tình duyên gặp nhiều trắc trở. Nhưng với sự nỗ lực ngốc nghếch của mình thì bạn sẽ gặp được một người hiền lành thuộc về bạn vào khoảng sau 30 tuổi. Sau khi kết hôn sẽ giúp bạn kích hoạt số vượng phu vượng tài, con cái vô cùng có tiền đồ, nửa đời sau không còn phải khổ cực.