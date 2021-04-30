3 con giáp 'muốn nghèo cũng khó', Thần Tài chỉ điểm đánh đâu thắng đó, hút cạn lộc trời, bạc vàng chật két trong 7 ngày tới

12 con giáp tử vi 30/04/2021 18:08

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới, đây là những con giáp may mắn uống cạn lộc trời, của cải đổ về chật két, Thần Tài chỉ điểm nên làm gì cũng thuận ý trời, muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Dậu

Dậu vốn là con giáp hiền lành, thiện lương, chăm chỉ, lại dĩ hòa vi quý và biết cách đối nhân xử thế. Càng nếm trải chông gai, chịu đủ cơ cực, Dậu càng tỏ rõ bản lĩnh, ý chí chiến đấu trong cuộc sống. Thế nên, càng về hậu vận con giáp may mắn tuổi Gà lại càng thêm phúc phần, được người yêu quý chỉ cách làm ăn, thành công rực rỡ. 

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 cho biết, trong 7 ngày đầu tháng 5, nhờ có cát tinh soi chiếu, Dậu sẽ nhanh chóng đổi đời, trở thành con giáp may mắn nhất trong 12 tuổi, cơ hội thăng chức, tăng lương được vạch rõ cho người tuổi này. Lá số tử vi chỉ rõ, Thần tài đeo bám không buông sẽ khiến ví Dậu lúc nào cũng chật căng, chuyện tình cảm vì thế cũng thêm viên mãn. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, khôn ngoan và cực nhạy bén với thời cuộc nên người tuổi Ngọ sớm khẳng định vị trí trong công việc và trong mắt đồng nghiệp, cấp trên. 

Sách tử vi mới nhất chỉ rõ, bước qua những ngày đầu tháng 5, con giáp này sẽ bước vào giai đoạn công thành danh toại, dù không một bước trở thành đại gia thì cũng có của ăn của để, gia đình thêm phúc thêm phần. Cả cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của tuổi Ngọ đều thăng hoa viên mãn. Mọi thứ đều chuyển biến một cách bất ngờ nhờ Thần tài phù hộ, dung túng cho Ngọ. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cơ hội phát tài đang đến gần nên Tỵ sẽ chuẩn bị đón mưa lộc lá, đời đỏ như son. Chẳng những thăng chức tăng lương, bạc tỷ ập đến "sấp mặt", con giáp giàu sang này còn được quý nhân hộ mệnh, biến hung thành cát, vận trình hanh thông bất ngờ. 

Trong 7 ngày tới, sau khi đã kiếm được khoản tiền lớn, tư vi khuyên Tỵ nên dành tiền để đầu cơ, tích lũy, giúp tiền đẻ ra tiền. Tình yêu của người tuổi Tỵ độc thân đang ngày càng bền chặt. Cả hai thấu hiểu nhau hơn, biết chấp nhận điểm tốt cũng như điểm xấu của đối phương, giúp mối quan hệ thêm khăng khít và có thể tiến xa hơn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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