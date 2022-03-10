3 con giáp mang điềm báo ‘ĐEN ĐỦI’ trong ngày 10/3: bản mệnh vướng phải thị phi, tiểu nhân bày mưu hãm hại

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 10/3/2022 hôm nay, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Hợi hãy cẩn thận trong mọi việc bởi kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận. Hãy cố gắng làm mọi việc dựa trên công sức của mình, dù bây giờ có vất vả nhưng bản mệnh là con giáp khổ trước sướng sau.

Trong gia đình, con giáp này thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng ích kỷ coi việc mọi người chiều theo ý mình là hiển nhiên.

Thổ khắc Thủy cho thấy, các mối quan hệ xã hội của tuổi Hợi không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 10/3/2022 hôm nay mang tới nhiều rắc rối cho tuổi Tý. Bản mệnh phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp hoặc bạn bè. Hãy giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ vội tin theo lời rủ rê, lôi kéo.

Nếu tuổi Tý là người giữ vị thế cao nhưng phải nhận chỉ trích từ cấp dưới thì đây chính là lúc bản mệnh cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Hãy tìm cách thay đổi để trở thành một vị lãnh đạo đáng kính.

Thổ khắc Thủy cho thấy những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất có khả năng xảy ra. Hai người cần học cách bao dung cho những khuyết điểm và lỗi lầm của đối phương.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 10/3/2022 hôm nay mang tới nhiều rắc rối cho tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 10/3/2022 hôm nay, tương xung tác động, công việc của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại bất ngờ. Đừng nghĩ rằng mình đã từng đạt thành tích cao thì cư xử thế nào cũng được, sự nóng nảy, bốc đồng vẫn sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm.

Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì ngày hôm nay không phải là ngày thích hợp để bản mệnh lựa chọn đầu tư. Tuổi Thìn hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của người khác, chớ vội vàng làm theo linh cảm.

Thổ vượng khuyên con giáp này nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên ăn đồ quá cay hoặc nhiều dầu mỡ.

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