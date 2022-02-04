3 con giáp được ‘THẦN TÀI’ trải thảm đỏ gửi lộc về tới tận nhà trong ngày mùng 4 Tết, chuẩn bị két sắt đựng tiền đi là vừa

12 con giáp tử vi 04/02/2022 06:25

Trong ngày mùng 4 Tết có 3 con giáp vô cùng may mắn khi được Thần Tài gửi lộc, bản mệnh tiền của hanh thông, của ăn của để đầy nhà.

Tuổi Ngọ

Trong ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần Ngọ có thể đón nhận nhiều điều tốt đẹp.

Về tình cảm, nhờ có Tam Hợp độ mệnh nên người tuổi Ngọ nếu dẫn nửa kia về ra mắt sẽ nhận được sự đồng thuận của cha mẹ. Nếu còn độc thân, Ngọ nhận được sự chú ý của nhiều người dù xuất hiện ở bất cứ đâu.

Các mối quan hệ xã giao của Ngọ tiến triển thuận lợi. Trong ngày Ngọ có thể tham gia tiệc tùng và gặp những người mới có lợi cho sau này.

Về tài lộc, nhờ Hỏa sinh Thổ nên may mắn nằm trong tay Ngọ. Khi đi ra ngoài, Ngọ có thể gặp lộc lá bất ngờ, đặc biệt là người làm nghề kinh doanh dịch vụ. Chỉ cần Ngọ làm việc hết mình thì kết quả sẽ luôn xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Tỵ là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong ngày mùng 4 Tết cả về tình lẫn tiền.

Về tình cảm, cục diện Hỏa sinh Thổ khiến các cặp đôi đang yêu càng thêm nồng nàn. Ngày hôm nay hãy tận hưởng thế giới của riêng hai bạn. Các cặp vợ chồng mới cưới có thể nhận được tin vui có thêm thành viên mới. Đây là niềm mong ước của Tỵ cũng như người thân trong nhà.

Về tài lộc, Tỵ hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh nhờ các khoản tiền lương, tiền thưởng. Nếu muốn làm giàu hơn nữa, bản mệnh không thể chỉ hài lòng với hiện tại. Tỵ có thể tìm hiểu các lĩnh vực mới để tiền bạc sinh sôi nảy nở một cách hiệu quả nhất.

3 con giáp được ‘THẦN TÀI’ trải thảm đỏ gửi lộc về tới tận nhà trong ngày mùng 4 Tết, chuẩn bị két sắt đựng tiền đi là vừa - Ảnh 1
Tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong ngày mùng 4 Tết cả về tình lẫn tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày mùng 4 Tết Thân có Thiên Tài chiếu mệnh nên những công việc tay trái sẽ có lợi. Con giáp này có thể tận dụng ngày hôm nay để triển khai những công việc phụ, đem lại nhiều tài lộc và may mắn cho bản thân.

Về tình cảm, Thân có đào hoa nở rộ nên có thể gặp được người gây nhiều thiện cảm cho mình. Với người đã có gia đình thì nhận được sự tin tưởng của đối phương, mối quan hệ vợ chồng bền chặt.

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân khá hài hòa. Trong ngày mùng 4 Tết nhờ tài ăn nói khéo léo nên Thân bắt tay vào việc gì cũng được giúp đỡ.

Về tài lộc, Thân có thể nhận được khoản tài lộc bất ngờ. Người lớn tuổi nhận được tiền lì xì từ con cháu. Người trẻ tuổi được lộc từ cha mẹ và những người thân quen.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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