3 con giáp bị vận đen bủa vây ngày cuối tuần

12 con giáp tử vi 22/06/2022 08:00

Dù là ngày cuối tuần, 3 con giáp này vẫn liên tục bị vận đen bủa vây, sức khỏe giảm sút khiến họ chẳng thể an tâm mà nghỉ ngơi.

Tuổi Ngọ

3 con giáp bị vận đen bủa vây ngày cuối tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần này tuổi Ngọ cần chuẩn bị tâm lý bởi vận thế có chiều hướng đi xuống, có thể gặp nhiều thách thức khó ngờ. Đại Hao giáng họa, lại thêm Kiếp Tài chiếu mệnh, tài lộc của bạn có dấu hiệu sa sút khá mạnh.

Tiền chẳng những không kiếm được là bao mà chi tiêu lại chẳng hề ít chút nào. Con giáp này đã có rất nhiều vấn đề cần sử dụng đến tiền, trong đó không thể không kể đến các khoản chi tiêu cần thiết để xây dựng các mối quan hệ. Nhìn tiền bạc liên tục "ra đi" trước mắt khiến bản mệnh không khỏi sốt ruột, lòng như lửa đốt.

Tuổi Dần

3 con giáp bị vận đen bủa vây ngày cuối tuần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện trong vận trình tuần mới của người tuổi Dần cảnh báo bạn về những hung hiểm có thể phải đối mặt trong tuần này. Có điềm báo tiểu nhân quấy phá, đối thủ giở trò cạnh tranh không lành mạnh khiến bạn vất vả tìm cách xoay sở.

Cuối tuần này, con giáp khó tránh khỏi những xui xẻo hay đại họa từ trên trời rơi xuống. Cuộc sống của người tuổi Dần được cho là sẽ có nhiều biến động, tiền tài, sự nghiệp và cả tình duyên dễ lâm vào cảnh trì trệ. Với những người sinh vào mùa xuân, vận mệnh có phần thuận lợi hơn.

Tuổi Tuất

3 con giáp bị vận đen bủa vây ngày cuối tuần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất dễ gây xung đột với một người nào đó vì chuyện cũ xảy ra giữa hai người. Đừng phí thời gian quay lại thời quá khứ nhé. Hãy hướng đến hiện tại, nhìn về tương lai và sống một cách tích cực hơn, bởi vì mọi thứ phía trước đều tươi sáng hơn bạn tưởng tượng đấy.

Đối mặt với Tỷ Kiên, con giáp tuổi Tuất sẽ than thân trách phận, thế nhưng tại sao bạn không tự quay lại hỏi mình rằng những ước mơ của bạn có thực tế không? Dựa trên thực tế để đưa ra những mong đợi, những kỳ vọng cho mình, nếu không bạn sẽ mệt mỏi thôi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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